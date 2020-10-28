Собянин подвел итоги ограничительных мер в столице

Результаты ограничительных мер в Москве внушают "осторожный оптимизм".

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге подвел промежуточные итоги двух недель, в течение которых в столице действовали введенные ограничения по коронавирусу. По его словам, полученные результаты внушают "осторожный оптимизм". Так, прирост по новым заболеваниям за последнюю неделю составил всего 2%, а прирост по новым госпитализациям достиг примерно 3%, пишет РБК.

Напоминаем, что за минувшие сутки на территории России выявили 16202 новых случая инфицирования коронавирусом, 3670 из которых приходятся на Москву.