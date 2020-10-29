Власти Москвы оценили введение повторного пропускного режима

Возможность введения очередного пропускного режима в мегаполисе не рассматривается.

Столичные власти на данный момент не планируют вводить повторный электронный режим пропусков в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в мегаполисе. Об этом в четверг, 29 октября, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы России.

Напоминаем, что главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов считает: активность коронавируса нового типа в стране начнет снижаться примерно через три недели.