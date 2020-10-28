Участники испытаний вакцины "Спутник V" заразились коронавирусом

Испытуемые могли получать плацебо, а не вакцину от коронавируса.

Некоторые добровольцы, которые принимали участие в тестировании вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, заразились коронавирусом. Глава центра Александр Гинцбург прокомментировал сложившуюся ситуацию заявив, что заразившиеся COVID-19 могли получать не вакцину, а плацебо. Но проверить данный факт можно будет только после завершения испытаний, когда будут расшифрованы все результаты исследования, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, британские ученые высказали недоверие к эффективности новых вакцин от коронавируса.