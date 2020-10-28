Все заявления медиков по коронавирусу будут согласовываться Минздравом

Такое требование выдвинул глава ведомства Михаил Мурашко.

Согласно информации, поступившей из пресс-службы Минздрава России, теперь все заявления российских медиков относительно коронавируса будут согласовываться в ведомстве. Согласно решению главы Минздрава Михаила Мурашко, руководители медучреждений, медики, эксперты, внештатные работники и другие представители медицинского сообщества обязаны согласовывать все заявления по коронавирусу в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава. Как подчеркнули в ведомстве, такое решение повысит информированность населения о принимаемых мерах для борьбы с распространением вируса и профилактики инфекции, а также очистит информационную повестку от малополезных фактов, предположений и ненужных прогнозов, пишет РБК.

Ранее Песков прокомментировал обращение омских врачей по коронавирусу к президенту России Владимиру Путину.