Московские школьники продолжат дистанционное обучение

Решение касается учеников с 6 по 11 классы.

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, некоторые московские школьники будут продолжать учиться дистанционно. Речь идет об учениках с 6 по 11 классы, а период дистанционного обучения вводится со 2 по 8 ноября. Что же касается процесса обучения после завершения указанного периода, то власти Москвы примут решение о его возможном продлении на следующей неделе, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, Роспотребнадзор ввел в России ужесточенные меры по коронавирусу.