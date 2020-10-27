Началось производство второй российской вакцины от COVID-19

Препарат будет доступен уже к концу текущего года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что в России началось производство уже второй вакцины от коронавируса, которая была создана в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". По словам Поповой, к концу текущего года будет доступен определенный объем нового препарата, получившего название "ЭпиВакКорона", передает ТАСС.

Ранее руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова завила, что в России могут быть введены дополнительные ограничения из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом.