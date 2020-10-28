Некоторые ученые сомневаются в эффективности первых вакцин от COVID-19

Кейт Бингэм подчеркнула, что пока не ясно, смогут ли ученые создать препарат против коронавируса.

Глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от новой коронавирусной инфекции Кейт Бингэм заявила, что первые вакцины против COVID-19 могут оказаться неэффективными, а также не подействовать на некоторых людей. Об этом передает издание РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Lancet.

Корме того Бингэм считает, что первые препараты от коронавируса могут облегчить течение заболевания, а не предотвращать инфицирование COVID-19. Помимо этого она добавила, что вакцина может помочь не всем или полученный от прививания иммунитет будет работать недолго.

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