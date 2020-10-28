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Песков прокомментировал ситуацию с обращением омских медиков к Путину

28.10.2020 14:36
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Песков прокомментировал ситуацию с обращением омских медиков к Путину

Минздрав и Минобороны направили в регион группу медиков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение медиков из Кургана к президенту России Владимиру Путину. Врачи просили президента не доверять отчетам чиновников и прислать в регион военных медиков, так как ситуация с коронавирусом становится критической. По словам Пескова, федеральный центр быстро реагирует на все обращения, включая и обращения медиков. Известно, что решением Минздрава России и Министерства обороны России в регион направлена группа медицинских работников. При этом Песков отметил, что подобные обращения должны поступать не в федеральный центр, а в региональные органы, которые имеют особые полномочия для решения подобных проблем, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что многие ученые сомневаются в том, что новые вакцины от коронавируса будут эффективными против вируса.

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