Гражданам России напомнили о короткой рабочей неделе
28.10.2020 09:14
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3 ноября рабочий день сократится на 1 час.
Российских граждан в следующем месяце ждет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня народного единства, рассказала пресс-служба Роструда. Уточняется, что в первой неделе ноября жителям страны предстоит выполнять свои рабочие обязанности 4 дня: 2, 3, 5 и 6 ноября, а 4 ноября объявлен выходным днем, пишет ТАСС.
Напоминаем, что Роспотребнадзор по всей стране ввел обязательный масочный режим.
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