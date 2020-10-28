Гражданам России напомнили о короткой рабочей неделе

3 ноября рабочий день сократится на 1 час.

Российских граждан в следующем месяце ждет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня народного единства, рассказала пресс-служба Роструда. Уточняется, что в первой неделе ноября жителям страны предстоит выполнять свои рабочие обязанности 4 дня: 2, 3, 5 и 6 ноября, а 4 ноября объявлен выходным днем, пишет ТАСС.

Напоминаем, что Роспотребнадзор по всей стране ввел обязательный масочный режим.