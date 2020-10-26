Ереван обвинил Баку в повторном нарушении режима тишины

Режим прекращения огня в Карабахе должен был вступить в силу 26 октября в 07:00 мск.

Официальный представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян в Facebook написала, что Азербайджан в 07:45 мск в очередной раз нарушил режим тишины, открыв артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха).

Напоминаем, что в воскресенье Госдеп США опубликовал совместное заявление американской, армянской и азербайджанской сторон об очередном гуманитарном перемирии в Карабахе, которое должно было вступить в силу 26 октября в 07:00 мск, пишет Лента.ру.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности согласовать новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.