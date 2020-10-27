Россиянам не стоит хранить свои сбережения только в долларах

Более целесообразно диверсифицировать сбережения.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий считает, что хранить сбережения в долларах для россиян опасно. По его мнению, в том случае, если на президентских выборах США победит Джо Байден и к власти придут демократы, существует серьезная опасность того, что Штаты введут ограничительные меры по расчетам в американской валюте не только для юридических лиц России, но и для физических лиц. Таким образом, лучше диверсифицировать сбережения, то есть хранить часть средств в российских рублях, а часть в валюте. Причем доля валютных сбережений зависит от конкретного человека и его образа жизни, пишет Прайм.

Ранее стало известно, что власти России приняли решение оказать поддержку экономике в размере 9% ВВП страны.