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Президент РФ поручил увеличить размер больничных родителям детей до 7 лет

27.10.2020 10:06
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Президент РФ поручил увеличить размер больничных родителям детей до 7 лет

Поручение необходимо исполнить до 1 декабря 2020 года, ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин.

Российский лидер Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил правительству страны изучить возможность введения 100% оплаты больничных родителям детей до 7 лет независимо от продолжительности стажа. Также глава государства распорядился определить размер и источники финансирования подобных выплат, говорится на официальном ресурсе Кремля.

Ранее "Капитал страны" писал, что власти России собираются поддерживать экономику страны в 2020-2021 годах.

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