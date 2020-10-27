Президент РФ поручил увеличить размер больничных родителям детей до 7 лет

Поручение необходимо исполнить до 1 декабря 2020 года, ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин.

Российский лидер Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил правительству страны изучить возможность введения 100% оплаты больничных родителям детей до 7 лет независимо от продолжительности стажа. Также глава государства распорядился определить размер и источники финансирования подобных выплат, говорится на официальном ресурсе Кремля.

Ранее "Капитал страны" писал, что власти России собираются поддерживать экономику страны в 2020-2021 годах.