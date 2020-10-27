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Лавров ушел на самоизоляцию

27.10.2020 20:58
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Лавров ушел на самоизоляцию

Все запланированные встречи министра перенесены на более поздний срок.

Согласно информации, поступившей из Департамента информации и печати МИД России, глава ведомства Сергей Лавров ушел на самоизоляцию. Такое решение министр принял после того, как выяснилось о его контакте с одним из зараженных коронавирусом. По данным представителя дипведомства глава министерства чувствует себя хорошо, а все запланированные встречи перенесены на более поздний срок, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в России ввели новые ограничительные меры по коронавирусу.

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