Власти окажут поддержку экономике в 2020-2021 годах

На поддержку экономики России планируется потратить около 9% ВВП.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство приняло решение оказать поддержку экономике России в 2020 и 2021 годах. По его словам, общая сумм выделенных на поддержку денежных средств будет составлять порядка 9% ВВП страны. При этом 4,5% ВВП будут затрачены по ликвидацию последствий эпидемии коронавируса: поддержку бизнеса и граждан, пострадавших от вируса, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в России увеличилось число регионов с долей безработных от 10%.