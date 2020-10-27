Песков ответил на жалобу о дефиците лекарств для онкобольных

Правительство уже приступило к решению проблемы с нехваткой лекарств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обращение к главе государства, появившееся на официальном сайте благотворительного фонда Константина Хабенского. В послании говорится о том, что в России существует дефицит лекарств для лечения пациентов с онкологией. По словам Пескова, в настоящее время сектор правительства, отвечающий за социальную сферу уже занимается возникшей проблемой. При этом Песков отметил, что ни в одной стране мира медицинская сфера не профинансирована на 100%, пишет РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали обострение ситуации с коронавирусом в феврале-марте 2021 года.