ГД приняла новый конституционный закон о правительстве

Законопроект официально вступит в силу после его публикации.

Госдума в III чтении одобрила конституционный закон о правительстве РФ, подразумевающий новый порядок формирования кабмина. Согласно документу, правила назначения членов российского правительства будут изменены: силовых министров и министра иностранных дел будет назначать президент России после обсуждений с Совфедом, а остальных – утверждает Государственная дума по предложению премьер-министра страны. Если депутаты ГД трижды отклонят кандидатуры вице-премьеров и министров, российский лидер сможет назначить их сам. Отмечается, что структуру кабинета министров будет определять президент РФ.

Также изменяется правило отставки правительства. Как следует из документа, уход премьер-министра больше не подразумевает автоматическую отставку членов кабмина. Таким образом, глава государства может сменить премьера, но при этом сохранить действующий состав правительства, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поручил увеличить размер больничных родителям детей до 7 лет.