Выросло число регионов России с долей безработных от 10%

Летом 2020 года в стране уровень безработицы составил 6,3%, что на 1,9 пункта выше, по сравнению с 2019 годом.

Согласно проведенному исследованию "РИА Новости" (основываясь на сведениях Росстата), в РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции количество субъектов России, в которых уровень безработицы составил 10 и более процентов, за год выросло с 6 до 13.

Отмечается, что самая сложная ситуация с безработицей зафиксирована в Ингушетии (30,7%). В Туве сидят без работы 22,3% человек, в Чечне - 21,7%, в Северной Осетии - 16,3%, в Дагестане - 16,1%, а в Кабардино-Балкарии - 15,4%.

Кроме того эксперты обратили внимание на то, что в некоторых российских регионах ситуация на рынке труда является напряженной. К таким субъектам РФ относятся Карачаево-Черкесия (14,9%), далее идет Алтай (13,6%), Бурятия (10,6%), Хакасия (10,3%), Калмыкия (10,2%), Омская (10,2%) и Томская (10%) области.

Самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в таких регионах страны, как Ямало-Ненецкий автономный округ (2,5%), Москва (2,7%) и Ханты-Мансийский автономный округ (3,2%).

Ранее руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предположил, что курс российской валюты останется примерно на нынешнем уровне до конца 2021 года.