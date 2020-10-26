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Эрдоган призывает отказаться от французских товаров

26.10.2020 16:16
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Эрдоган призывает отказаться от французских товаров

Товары французских производителей должны быть убраны из магазинов.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган обратился к гражданам страны с требованием отказаться от французских товаров. Такое заявление президент Турции сделал в ответ на призыв Франции не покупать товары турецких производителей. При этом Эрдоган заявил, что мировое сообщество должно подняться на защиту мусульманского населения Франции, которое подвергается гонению за веру, пишет РИА Новости.

Поводом для возникновения конфликта послужила речь президента Франции Эммануэля Макрона, в которой он анонсировал принятие закона о борьбе с сепаратизмом, а также предложил строить во Франции "просвещенный ислам".

Ранее Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима тишины в Нагорном Карабахе.

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