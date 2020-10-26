Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
26 ОКТ, 18:37 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 ОКТ, 18:37 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Путин: напряженность по линии РФ-НАТО угрожает безопасности Европы

26.10.2020 13:45
Комментарии
Путин: напряженность по линии РФ-НАТО угрожает безопасности Европы

Россия готова к совместному сотрудничеству с другими странами и снизить к минимуму отрицательные последствия развала ДРСМД, но только на основе принципов равной безопасности и учета интересов сторон.

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что напряженность в отношениях между Российской Федерацией и НАТО угрожает безопасности европейских стран, говорится на официальном портале Кремля. Также президент считает, что расторжение договора о РСМД является ошибкой, поскольку он играл важную роль в сдерживании гонки ракетных вооружений и неконтролируемых усилений военных конфликтов. В связи с этим Владимир Путин предложил меры, которые помогут странам Европы снизить напряженность в условиях прекращения ДРСМД. По его словам, сейчас государствам необходимо сосредоточить усилия на восстановлении доверия, укреплении национальной и мировой стабильности, а также на сокращении рисков, возникающих из-за разногласий и недопонимания в сфере ракетных вооружений.

Ранее сообщалось, что в России выросло количество субъектов страны, в которых доля безработных граждан составляет 10 и более процентов.

Комментировать (без регистрации)
Премьер Японии хочет поставить точку в Курильском вопросе
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

По приказу сверху «Газпром» и «Роснефть» максимально укрепили рубль

По приказу сверху «Газпром» и «Роснефть» максимально укрепили рубль
Экономика

Россия протянет еще три года. Резервы резко «похудели»

Россия протянет еще три года. Резервы резко «похудели»
Экономика

Охотники за деньгами россиян оживились. Более 3 трлн руб. скоро заберут из банков

Охотники за деньгами россиян оживились. Более 3 трлн руб. скоро заберут из банков
Экономика

Чтобы спасти рубль, пришлось продать «Аэрофлот»

Чтобы спасти рубль, пришлось продать «Аэрофлот»
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге

Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге

Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане

Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане

Новости дня

17:18 Власти окажут поддержку экономике в 2020-2021 годах Власти окажут поддержку экономике в 2020-2021 годах
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:36 Названы последствия коронавируса для детей Названы последствия коронавируса для детей
16:16 Эрдоган призывает отказаться от французских товаров Эрдоган призывает отказаться от французских товаров
15:31 Байден: Россия является главной угрозой для США Байден: Россия является главной угрозой для США
15:14 Стало известно о состоянии привившихся вакциной "Спутник V" Стало известно о состоянии привившихся вакциной "Спутник V"
14:52 В Белоруссии началась всеобщая забастовка В Белоруссии началась всеобщая забастовка
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:29 Песков прокомментировал рост количества зараженных COVID-19 Песков прокомментировал рост количества зараженных COVID-19

Узнай, страна!

13:54 Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12:29 Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане
23 ОКТ, 18:54 ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям? ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?
23 ОКТ, 17:51 В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области
23 ОКТ, 17:30 Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2 Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2
23 ОКТ, 11:06 ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
22 ОКТ, 18:39 Первый в Северо-Западном регионе Балтийский трубный завод запустили под Калининградом Первый в Северо-Западном регионе Балтийский трубный завод запустили под Калининградом
22 ОКТ, 17:50 Крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн готовят к запуску в Иркутской области Крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн готовят к запуску в Иркутской области
22 ОКТ, 16:42 Одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей открыли в Тульской области Одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей открыли в Тульской области
21 ОКТ, 17:54 В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter