Россия готова к совместному сотрудничеству с другими странами и снизить к минимуму отрицательные последствия развала ДРСМД, но только на основе принципов равной безопасности и учета интересов сторон.

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что напряженность в отношениях между Российской Федерацией и НАТО угрожает безопасности европейских стран, говорится на официальном портале Кремля. Также президент считает, что расторжение договора о РСМД является ошибкой, поскольку он играл важную роль в сдерживании гонки ракетных вооружений и неконтролируемых усилений военных конфликтов. В связи с этим Владимир Путин предложил меры, которые помогут странам Европы снизить напряженность в условиях прекращения ДРСМД. По его словам, сейчас государствам необходимо сосредоточить усилия на восстановлении доверия, укреплении национальной и мировой стабильности, а также на сокращении рисков, возникающих из-за разногласий и недопонимания в сфере ракетных вооружений.

Ранее сообщалось, что в России выросло количество субъектов страны, в которых доля безработных граждан составляет 10 и более процентов.