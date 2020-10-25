Баку готов согласовать режим прекращения огня в Карабахе

Ильхам Алиев заявил, что со стороны Армении идут сигналы о невозможности мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью ТК Fox News сообщил, что Баку готов обсудить согласование нового режима тишины в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах. Также он подчеркнул, что Азербайджан может сегодня договориться о перемирии, однако для этого Армения должна придерживаться базовых принципов разрешения нагорно-карабахского конфликта, которые разработали Россия, Франция и США, пишет РБК.

Ранее стало известно, что Европейский союз обновил список третьих стран, с которыми государства сообщества могут возобновить международное авиасообщение.