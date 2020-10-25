Мясников отреагировал на призыв Жириновского отобрать у него диплом врача

Александр Мясников заявил, что с уважением относится к Владимиру Жириновскому.

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в своем Telegram-канале отреагировал на призыв руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского лишить его права заниматься медицинской деятельностью из-за заявлений об инфекции COVID-19. Доктор рассказал, что он просто высказывает свое мнение о коронавирусе, даже если кто-то не согласен с его точкой зрения. Также Мясников добавил, что хочет помочь людям разобраться в ситуации с COVID-19, пишет Лента.ру.

Напомним, что Жириновский настаивает на необходимости закрытия российских границ в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в мире. Однако Мясников считает, что на территории страны новый всплеск заболеваемости COVID-19 произошел не из-за того, что россияне побывали за границей. Руководитель партии ЛДПР заявил, что подобного рода высказывания недопустимы для квалифицированного врача, поэтому Мясникова следует лишить диплома и запретить ему публичные выступления.

Ранее сообщалось, что Евросоюз изменил список третьих государств, с которыми страны ЕС могут восстановить международные авиарейсы.