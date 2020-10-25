Украина собирается взыскать с России миллиарды долларов

Кира Рудик рассказала, что есть международные прецеденты, когда денежные компенсации за "нанесенный ущерб" были возвращены.

Лидер украинской партии "Голос" Кира Рудик во время киевского форума по безопасности заявила, что депутаты Верховной рады Украины занимаются разработкой законопроекта, который позволит Киеву взыскать с Москвы денежную компенсацию за "нанесенный ущерб". По ее словам, данный закон нужен для того, чтобы подсчитать размер убытков, которые российская сторона наносит Украине. Также Рудик отметила, что Киев еще не решил, сколько именно требовать денег от Москвы: "пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов", пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в рейтинге доверия граждан России произошла смена лидеров.