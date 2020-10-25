В России за сутки число заболевших COVID-19 выросло на 16710 человек

С начала пандемии коронавируса в РФ общее количество инфицированных достигло 1513877 человек.

Российские врачи за минувшие сутки зарегистрировали 16710 человек, у которых тесты на наличие коронавирусной инфекции показали положительный результат. Об этом в воскресенье сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 на территории России. Уточняется, что больше всего зараженных было выявлено в Москве (4455), далее идет Санкт-Петербург (709), а на третьем месте расположилась Московская область (491).

Всего на российской территории отмечено 1513877 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 1138522 человека, скончалось 26050 пациентов.

Ранее вирусолог центра им. Гамалеи Виктор Зуев выразил мнение, что в России ситуация с пандемией COVID-19 может стабилизироваться к лету следующего года.