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В рейтинге доверия россиян произошла смена лидеров

24.10.2020 16:58
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В рейтинге доверия россиян произошла смена лидеров

Сергей Лавров занял второе место в рейтинге, уступив только Владимиру Путину.

Эксперты исследовательского холдинга "Ромир" опубликовали новый рейтинг доверия россиян, состоящий из 100 наиболее значимых персон России. Так, первое место в рейтинге по прежнему занимает президент России Владимир Путин. А вот вторую позицию на этот раз занял глава МИД России Сергей Лавров, обойдя лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который опустился на третье место. Сразу за лидерами следуют главный оппозиционер России Алексей Навальный, глава Минобороны России Сергей Шойгу и премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет РБК.

Ранее стало известно, что оперативный штаб по распространению коронавируса не рекомендует властям закрывать границы России.

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