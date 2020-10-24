Эксперты назвали продукты, которые подорожают к Новому году

Речь идет о макаронных изделиях, мясе, молоке и рыбной продукции.

По словам директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, который поделился своим мнением с Вечерней Москвой, серьезно вырастут цены на макаронные изделия из-за повышения мировых цен на пшеницу. Также поднимутся цены на мясную и молочную продукцию из-за подорожания пшеницы пятого класса, ячменя и фуражной кукурузы, которые идут на корм скота.

А вот основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько считает, что в ближайшее время вырастут цены на продукцию сферы рыболовства. По его словам, рыбу, креветки и другую рыбную продукцию выгоднее продавать, что называется, "с корабля", отправляя улов за границу. Это позволяет избежать проблем связанных с хранением продукции и ее транспортировкой к российскому потребителю, пишет РИА Новости.

Ранее Минпромторг перевел систему маркировки лекарств в более упрощенный уведомительный режим.