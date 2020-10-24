Система маркировки лекарств в России переведена в уведомительный режим

Участники рынка недостаточно подготовлены в техническом плане к внедрению системы.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о том, что в ведомстве принято решение о переводе системы маркировки лекарств в упрощенный уведомительный режим. По его словам, у оператора системы, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), произошло два технических сбоя с момента запуска программы, которые были быстро устранены, но некоторые проблемы технического характера все еще остаются у участников рынка. В связи с этим, а также учитывая пик повышенного спроса на лекарства, система маркировки лекарств переведена в уведомительный режим, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что экономика России восстанавливается по ряду позиций.