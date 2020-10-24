Система маркировки лекарств в России переведена в уведомительный режим
Участники рынка недостаточно подготовлены в техническом плане к внедрению системы.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о том, что в ведомстве принято решение о переводе системы маркировки лекарств в упрощенный уведомительный режим. По его словам, у оператора системы, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), произошло два технических сбоя с момента запуска программы, которые были быстро устранены, но некоторые проблемы технического характера все еще остаются у участников рынка. В связи с этим, а также учитывая пик повышенного спроса на лекарства, система маркировки лекарств переведена в уведомительный режим, пишет РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что экономика России восстанавливается по ряду позиций.
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Вот опять не подготовились!!! Опять сбои!!! Просто зто очередное вредительство! А виновных опять нет! И опять происходит дефецит лекарств!