Общий объем кредитов россиян превысил 19 трлн рублей

Наибольший рост взятых кредитов приходится на ипотеку.

Согласно данным Банка России, по состоянию на 1 сентября 2020 года общий объем набранных россиянами кредитных обязательств достиг 19,06 трлн рублей. Причем наибольший рост приходится на ипотечные кредиты. Данный показатель превышает сумму закредитованности населения страны за аналогичный период 2019 года на 2,2 трлн рублей. При этом эксперты отмечают, что основная проблема, которая может привести к серьезным рискам на рынке розничного кредитования, заключается не в увеличении объемов займов, а в потере россиянами работы, реальном росте безработицы и серьезном падении доходов граждан, пишут Известия.

Ранее швейцарский банк Credit Suisse сообщил о падении благосостояния россиян на 11% в долларовом выражении за время эпидемии коронавируса.