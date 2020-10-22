Благосостояние россиян упало на 11% за период пандемии

Худшие результаты показали только Мексика, ЮАР и Бразилия.

Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse представил свой ежегодный отчет о благосостоянии населения разных стран. Так, согласно представленной информации, благосостояние граждан России снизилось почти на 11% в долларовом выражении за период с января по июнь текущего года. Этот показатель оказался хуже, чем данные по Колумбии, Великобритании, Турции, Чили и Украине. А более худшие показатели, чем Россия продемонстрировали Мексика, ЮАР и Бразилия, пишет РБК.

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