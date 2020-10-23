В московском метрополитене введут скидки на проезд

Скидки будут доходить до 50%.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в московском метрополитене будет введена система скидок. Так, принято решение о предоставлении пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий скидок на проезд до 50%, но только вне часа пик. Режим скидок будет действовать в периоды с открытия метро и до 7:15 и с 8:45 утра до 9:15. Период скидок продлится со 2 ноября 2020 года по 2 июля 2021 года, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы изобрели способ заставить население носить маски и перчатки.