Дачная амнистия будет продлена на 5 лет

Депутаты приняли проект закона о продлении дачной амнистии в первом чтении.

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении представленный проект закона о продлении дачной амнистии и действия упрощенного порядка оформления прав россиян на индивидуальные жилые и садовые дома. Ранее срок дачной амнистии должно заканчивался 1 марта 2021 года. Теперь же упрощенный порядок оформления будет действителен до 1 марта 2026 года. По словам одного из авторов законопроекта главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, за те 14 лет, в течение которых действовала дачная амнистия, россияне оформили права на более чем 13 млн объектов недвижимости в упрощенном порядке, пишет ТАСС.

Ранее депутаты приняли решение о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян.