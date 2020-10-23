Ключевая ставка сохранена на прежнем уровне

Принято решение оставить ключевую ставку на уровне 4,25%.

Во время заседания Совета директоров Банка России было принято решение о сохранении ключевой ставки. По мнению руководства регулятора, ухудшение эпидемиологической ситуации усиливает дезинфляционные риски в среднесрочной перспективе. Такая обстановка вынудила оставить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%. Тем не менее в Банке России отметили, что в том случае, если экономическая ситуация в России будет развиваться согласно базовому сценарию регулятора, то во время следующих заседаний Совета директоров будет рассмотрена возможность снижения ставки, пишет ТАСС.

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