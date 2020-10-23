"Газпром" делает все возможное для завершения проекта СП-2

Елена Бурмистрова отметила, что все необходимые документы для строительства газопровода уже получены, в том числе и от Дании.

Зампред правления газового холдинга Елена Бурмистрова в интервью корпоративному журналу "Газпрома" рассказала, что российская энергетическая компания делает все возможное для завершения строительства проекта "Северный поток - 2". По ее словам, реализация второй ветки трубопровода зависит от многих факторов, однако "Газпром" прилагает максимум усилий для того, чтобы в ближайшие сроки достроить этот проект, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что новые американские санкции в отношении "Северного потока - 2" затронут более 100 европейских компаний.