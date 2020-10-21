Санкции США по "Северному потоку - 2" затронут более 100 компаний Европы

Ограничения затронут более 120 компаний из 12 стран.

Новые санкционные ограничения, введенные Госдепартаментом США в отношении газового проекта "Северный поток - 2", затронут целый ряд западных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе оператора строительства газопровода компании Nord Stream 2 AG. По данным оператора, под санкции попадут более 120 компаний из 12 стран. Тем не менее от дальнейших комментариев в Nord Stream 2 AG отказались, заявив, что не могут комментировать возможные последствия для участников проекта, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что 20 октября на официальном сайте Госдепартамента США появилась информация о расширении санкции против "Северного потока - 2".