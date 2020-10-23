Песков: Россия не будет терпеть "хамство" со стороны Европы

РФ собирается продолжать попытки донести свою точку зрения до европейских стран.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что Российская Федерация не будет терпеть "хамство" со стороны своих европейских партнеров. Также он подчеркнул, что Москва собирается продолжать предпринимать попытки последовательно доносить свою точку зрения до стран Европы, пишет Лента.ру.

Напоминаем, что отношения России и зарубежных государств ухудшились на фоне возможного отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о своем президентстве после 2024 года.