Голикова рассказала, почему весной в России ввели нерабочие дни

Введение периода нерабочих дней было необходимо для предотвращения взрывного роста количества зараженных COVID-19.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о том, почему весной было принято решение о введении на территории России периода нерабочих дней. По ее словам, еще в декабре было понятно, что в Китае развивается новый вирус, поэтому те два-три месяца до введения карантина были использованы для подготовки системы здравоохранения к возможной эпидемии. В начале марта были подготовлены отчеты специалистов, согласно которым введение в России нерабочих дней было необходимо для предотвращения взрывного роста количества инфицированных коронавирусом, как это произошло в некоторых других странах. По словам Голиковой, если бы у властей было больше времени на подготовку, то не пришлось бы вводить ограничения, пишет РБК.

Ранее стало известно, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирус в общественном транспорте.