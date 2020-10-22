Армения озвучила единственный способ решения проблемы Карабаха

Ереван поддерживает безоговорочное выполнение договоренностей о режиме тишины в Нагорном Карабахе от 10 и 17 октября.

Армянское Министерство иностранных дел считает, что урегулировать нагорно-карабахский конфликт можно только мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Об этом передает издание РБК, ссылаясь на сайт дипведомства Армении.

Помимо этого Ереван призвал Баку и Анкару перестать саботировать попытки международного сообщества по установлению мира в Нагорном Карабахе, а также перекладывать ответственность на Армению.

Напоминаем, что нагорно-карабахский конфликт обострился в конце сентября текущего года. Несмотря на режимы тишины, объявленные 10 и 18 октября, боевые действия на данной территории продолжаются.

Ранее стало известно, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Москву на переговоры по Нагорному Карабаху.