Пассажиры "Аэрофлота" смогут бесплатно поменять билеты

Речь идет о пассажирах внутренних российских рейсов, которые обращаются в авиакомпанию не позднее чем за 30 минут до вылета.

Руководство авиакомпании "Аэрофлот" приняло решение отметить сборы за смену билета на внутренних российских рейсах. Теперь пассажиры, опаздывающие на рейс или принявшие решение об отмене поездки, могут поменять билет не позднее чем за 30 минут до вылета, обратившись в контактный центр "Аэрофлота" или по месту приобретения билета. Данное правило распространяется на авиабилеты на рейсы по России, приобретенные с 16 октября текущего года и с датой вылета до 25 марта 2021 года, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, за пассажирами Москвы будут следить через смартфоны.