Россия в состоянии обеспечить Крым водой и без Украины

Именно украинская сторона исключает переговоры по возможности подачи воды в Крым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия самостоятельно может обеспечить водой Крымский полуостров. Для этого нашей стране совершенно не нужно обращаться к Украине. При этом в ответ на вопрос журналистов о возможных переговорах с украинской стороной о подаче воды в Крым Песков уточнил, что именно Украина не хочет этих переговоров. По его словам, именно Украина "перекрыла кран" и Россия сделала все возможное для того, чтобы от этого "крана" не зависеть, пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернет Крым и Донбасс, так как это является его приоритетными целями на посту главы государства.