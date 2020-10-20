Зеленский: возвращение Крыма и Донбасса - мои ключевые приоритеты

Владимир Зеленский сообщил, что многие страны (государства ЕС, Канада, Великобритания, Турция и другие) готовы принять активное участие в возвращении Крыма в состав Украины.

20 октября украинский глава Владимир Зеленский в ходе выступления с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении страны рассказал, что возвращение Донбасса и Крыма, а также урегулирование ситуации на юго-востоке Украины являются его "ключевыми приоритетами". Он отметил, что власти находятся в поиске эффективных инструментов, которые помогут вернуть эти территории. По словам Зеленского, Киев создал специальный формат "Крымская платформа" для обсуждения вопросов, связанных с возвращением полуострова в состав Украины, пишет РИА Новости.

Ранее депутат парламента Берлина от фракции "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн предупредил о негативных последствиях остановки строительства российского проекта "Северный поток-2".