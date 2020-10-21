В России число заболевших COVID-19 выросло на 15700 человек

На 21 октября 2020 года в РФ общее количество инфицированных коронавирусом составило 1447335 человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 во вторник рассказали, что за минувшие 24 часа на российской территории обнаружили 15700 новых случаев заражения коронавирусом. Уточняется, что наибольшее число инфицированных было зафиксировано в Москве (4389), Санкт-Петербурге (684) и Московской области (466).

Таким образом, на 21 октября этого года количество заболевших COVID-19 в Российской Федерации составило 1447335 человек, из них 1096560 пациентов излечилось от коронавируса, 24952 больных умерло от осложнений.

Ранее сообщалось, что на российской территории не будут вводить очередной режим нерабочих недель и повторный локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19.