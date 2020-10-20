Медики выявили более 16 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки

Общее число зараженных достигло 1431635.

Ежедневное количество инфицированных в России продолжает расти. За прошедшие сутки российские медики зафиксировали 16319 новых случаев заражения коронавирусом. При этом в Москве суточное количество инфицированных почти достигло 5 тыс. человек, а общее число зараженных с начала пандемии составляет 372628. Так, за минувшие сутки в столице зафиксировано 4999 новых случаев инфицирования, в Санкт-Петербурге количество зараженных достигло 695 человек, а в Подмосковье - 426.

Всего в России с начала эпидемии коронавируса медики зафиксировали 1431635 инфицированных коронавирусом, выздоровело 1085608, скончалось 24635 человек.

Ранее стало известно, что в России не будут вводить очередной режим нерабочих недель.