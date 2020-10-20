Мишустин: экономика РФ восстанавливается быстрее прогнозов

Михаил Мишустин рассказал, что российскому правительству удалось сохранить макроэкономическую стабильность в стране.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин во время выступления на ежегодном заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям сообщил, что национальная экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось ранее. По его словам, с начала 2020 года инфляция немного превысила 3%. Мишустин добавил, что в 2021 году рост ВВП ожидается на уровне 3,3%, а также прогнозируется сохранение инфляции в районе 4%, пишет "Интерфакс".

Ранее заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина заявила, что в России прожиточный минимум пенсионеров занижен, этот показатель необходимо существенно увеличить.