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Мишустин: экономика РФ восстанавливается быстрее прогнозов

20.10.2020 08:57
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Мишустин: экономика РФ восстанавливается быстрее прогнозов

Михаил Мишустин рассказал, что российскому правительству удалось сохранить макроэкономическую стабильность в стране.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин во время выступления на ежегодном заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям сообщил, что национальная экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось ранее. По его словам, с начала 2020 года инфляция немного превысила 3%. Мишустин добавил, что в 2021 году рост ВВП ожидается на уровне 3,3%, а также прогнозируется сохранение инфляции в районе 4%, пишет "Интерфакс".

Ранее заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина заявила, что в России прожиточный минимум пенсионеров занижен, этот показатель необходимо существенно увеличить.

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