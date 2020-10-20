Лукашенко сменил тактику противостояния с протестующими

Правоохранительные органы вычислят всех причастных к протестам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что он принял решение сменить тактику борьбы с протестующими. По его словам, правоохранительные органы страны обнаружат всех, кто выходит на митинги. Это будет сделано в спокойном режиме с использованием современных технологий. При этом Лукашенко отметил, что все, кто причастен к протестам, ответят за свои действия, подчеркнув, что его заявление не является угрозой, пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть Крым и Донбасс в состав страны.