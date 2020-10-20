Россия предлагает США заморозить ядерные потенциалы стран

Заморозить ядерные активы предлагается на время приостановки действия ДСНВ.

Россия обратилась с предложением к США о продлении Договора по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ) сроком на один год без заключения каких-либо дополнительных условий. При этом российская сторона предлагает заморозить ядерные потенциалы двух стран на это время, но только в том случае, если решение о заморозке будет принято обеими сторонами без дополнительных условий со стороны Соединенных Штатов. Такой информацией поделились в Министерстве обороны России, пишет РИА Новости.

Ранее с инициативой о продлении ДСНВ без дополнительных условий выступил президент России Владимир Путин.