Остановка строительства второй ветки российского трубопровода может привести к очередному росту цен на газ в Германии.

Депутат парламента Берлина от фракции "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн в интервью для "Вечерней Москвы" сообщил, что остановка строительства газового проекта "Северный поток-2" может погрузить страну "в темноту". Он пояснил, что отказ от недорогого российского газа приведет к резкому повышению стоимости на энергоносители для жителей Германии, которые уже сильно пострадали от последствий пандемии коронавирусной инфекции. По словам Линдеманна, сейчас цены на энергию и электричество в стране в 2 раза выше, чем в других государствах Европейского Союза.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что германская сторона уверена в реализации российского проекта "Северный поток-2".