Кремль ответил Зеленскому на решение о создании военно-морских баз

Решение о создании военных баз на Черном море может имет негативные последствия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о создании двух военно-морских баз на Черном море. По его словам, для начала надо понять о создании каких именно баз идет речь и тщательно проанализировать всю имеющуюся информацию. Но, конечно, в перспективе такое решение создаст ненужное напряжение в регионе, пишет РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что своими основными целями на посту президента считает возвращение Донбасса и Крыма.