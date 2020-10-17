Германия уверена в завершении строительства "Северного потока - 2"

Это соответствует интересам энергетической политики Европы.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в своем интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил, что немецкая сторона уверена в том, что строительство газового проекта "Северный поток - 2" будет завершено. По его словам, именно исходя из этой уверенности принимаются решения об энергетической политике и энергоснабжении Европы. Существует только один вопрос по мнению министра: когда именно будет завешено строительство объекта, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, Германия не собирается вводить санкционные ограничения в отношении "Северного потока - 2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.