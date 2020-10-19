В РФ изменились правила покупки ОСАГО

Маркетплейсы не будут брать комиссию за оформление полиса ОСАГО.

С понедельника российские владельцы транспортных средств смогут приобрести полис ОСАГО через маркетплейсы (финансовые платформы), а не только на официальном ресурсе страховой компании. Соответствующий закон вступил в силу с 19 октября текущего года.

Отмечается, что финансовые платформы позволят гражданам сравнить несколько предложений страховых компаний и купить наиболее подходящую услугу. Кроме того маркетплейсы не будут брать комиссию за оформление полиса ОСАГО, пишет "Парламентская газета".

Ранее стало известно, что в Российской Федерации изменились правила получения пенсионных выплат.