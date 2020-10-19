Минтруд: прожиточный минимум пенсионеров нужно увеличить

Ольга Баталина подчеркнула, что новая методика исключает возможность уменьшения прожиточного минимума даже при изменении цен на продукты питания.

Заместитель министра труда России Ольга Баталина во время выступления в Общественной палате заявила, что в стране прожиточный минимум российских пенсионеров занижен, его нужно значительно увеличить. По ее словам, новая методика расчета позволит повысить размер данного показателя с 82 до 86% от среднедушевого прожиточного минимума, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что на российской территории изменились правила начисления пенсий.