Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
20 ОКТ, 01:37 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

20 ОКТ, 01:37 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Минтруд: прожиточный минимум пенсионеров нужно увеличить

19.10.2020 19:51
Комментарии
Минтруд: прожиточный минимум пенсионеров нужно увеличить

Ольга Баталина подчеркнула, что новая методика исключает возможность уменьшения прожиточного минимума даже при изменении цен на продукты питания.

Заместитель министра труда России Ольга Баталина во время выступления в Общественной палате заявила, что в стране прожиточный минимум российских пенсионеров занижен, его нужно значительно увеличить. По ее словам, новая методика расчета позволит повысить размер данного показателя с 82 до 86% от среднедушевого прожиточного минимума, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что на российской территории изменились правила начисления пенсий.

Комментировать (без регистрации)
В РФ изменились правила покупки ОСАГО
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Импортное медоборудование запретят. Лечить будут отечественным

Импортное медоборудование запретят. Лечить будут отечественным
Экономика

Плохой пример для России. Китай превратился в «финансовую пирамиду»

Плохой пример для России. Китай превратился в «финансовую пирамиду»
Экономика

Саудовцы заманили Россию в ловушку. Нарастить добычу нефти не получится

Саудовцы заманили Россию в ловушку. Нарастить добычу нефти не получится
Экономика

Карантинные ограничения вводят в Москве. На очереди – Россия

Карантинные ограничения вводят в Москве. На очереди – Россия
Политика 23

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии

Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии

Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом

Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом

Новости дня

19 ОКТ, 18:16 В РФ изменились правила покупки ОСАГО В РФ изменились правила покупки ОСАГО
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19 ОКТ, 16:16 Европейские страны ужесточают ограничения из-за COVID-19 Европейские страны ужесточают ограничения из-за COVID-19
19 ОКТ, 15:42 Пшеничная: Россия приближается к пику заболеваемости COVID-19 Пшеничная: Россия приближается к пику заболеваемости COVID-19
19 ОКТ, 15:05 Кремль назвал пандемию COVID-19 беспрецедентным вызовом Кремль назвал пандемию COVID-19 беспрецедентным вызовом
19 ОКТ, 14:47 Россия делает ставку на импортозамещение в медицине Россия делает ставку на импортозамещение в медицине
19 ОКТ, 13:49 В Подмосковье введут запрет на проведение массовых мероприятий В Подмосковье введут запрет на проведение массовых мероприятий
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
19 ОКТ, 12:59 Рособрнадзор: ЕГЭ-2021 не будет проводиться в дистанционном формате Рособрнадзор: ЕГЭ-2021 не будет проводиться в дистанционном формате

Узнай, страна!

19 ОКТ, 13:55 Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
19 ОКТ, 13:31 Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом
19 ОКТ, 13:03 Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства
16 ОКТ, 18:33 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?
16 ОКТ, 17:38 Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов
16 ОКТ, 16:51 Технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию в Мурманске Технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию в Мурманске
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
15 ОКТ, 18:12 Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке
15 ОКТ, 17:50 Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане
15 ОКТ, 17:18 Международный центр перспективных ядерных технологий открыли на острове Русский в Приморье Международный центр перспективных ядерных технологий открыли на острове Русский в Приморье
15 ОКТ, 16:46 ЦМТ: гостеприимство по лучшим стандартам ЦМТ: гостеприимство по лучшим стандартам
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter