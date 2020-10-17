Профсоюзы назвали способ устранить бедность в России

МРОТ должен обеспечивать "достойную жизнь человеку".

Эксперты Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) нашли способ, как победить бедность в России. По мнению специалистов, в первую очередь в нашей стране необходимо устранить наличие низких зарплат и такое понятие, как "работающие бедные". Также эксперты считают, что в России нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения и налог на сверхприбыль. Государство должно обеспечить создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, повышать уровень заработной платы и МРОТ, который должен обеспечивать "достойную жизнь человеку", пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство делает все необходимое для поддержки рождаемости и материнства.